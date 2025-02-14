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В Башкортостане продолжается рост цен на овощи, подешевели гречка и яйца

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с третьего по 10 февраля 2025 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: картофель (5,81%), помидоры (4,7%), свекла (3,83%), огурцы (3,69%), капуста (1,91%), морковь (1,89%), лук (1,27%).

Также поднялись цены на бананы (2,02%), мороженую рыбу (2%) и вермишель (1,88%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели гречка (2,72%), яйца (1,85%) и курица (1,3%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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