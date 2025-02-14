В Уфе зафиксировали превышение ПДК сероводорода в воздухе

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об очередном факте загрязнения воздуха в Уфе.
Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества зафиксировали во вторник, 11 февраля.
В 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 2,6 ПДК.
Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться.
Ранее в феврале фиксировали выбросы:
Восьмого февраля в 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,3 ПДК;
в 13.00 там же концентрация сероводорода составила 2,6 ПДК.
Седьмого февраля в 13.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 4,1 ПДК;
в 19.00 там же концентрация изопропилбензола составила 3,6 ПДК.
Шестого февраля в
13.00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация пыли составила 1,1 ПДК;
в 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 1,3 ПДК,
концентрация изопропилбензола составила 6,9 ПДК.
Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.
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