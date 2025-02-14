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В Башкортостане изменятся правила назначения пособия на детей

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин поручил правительству пересмотреть порядок назначения пособия на детей.

В частности, поручено представить предложения о сокращении периода, за который рассчитывается доход при определении права на получение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Кроме того, поручено рассмотреть возможность назначения этого пособия, если среднедушевой доход семьи «незначительно» превышает прожиточный минимум. Какое превышение будет допустимым – предстоит решить правительству.

С 2023 года в России выплачивается универсальное пособие на детей. До этого пособий было несколько, каждое со своими параметрами: выплаты беременным при ранней постановке на учет, по уходу за ребенком незастрахованным гражданам, выплаты на содержание детей до трех лет, выплаты от трех до семи и от восьми до 17 лет.

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