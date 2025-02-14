В Башкортостане растет количество людей, травмировавшихся при катании на «ватрушках»

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин в соцсетях отметил печальную тенденцию: число травмированных людей, пострадавших при катании на тюбах, растет.

«Только в городскую детскую больницу №17 этой зимой за медицинской помощью обратились 27 детей. Все они получили тюбинговые травмы. Сейчас в учреждении находятся четыре маленьких пациента. Одного из них на днях перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение. Серьезные травмы он получил после того, как скатился с несанкционированной горки на улице Блюхера.

Наиболее тяжелые травмы получила десятилетняя жительница Миякинского района. Седьмого февраля она скатываясь со склона, столкнулась с деревом и потеряла сознание. От удара она получила острую черепно-мозговую травму с переломом костей основания черепа, отеком головного мозга и другими множественными травмами. Сейчас она проходит лечение в условиях реанимации РДКБ. Состояние ее остается тяжелым, но есть положительная динамика», – написал Рахматуллин, добавив, что поступает много и пациентов, травмировавшихся при катании на снегоходах.