В Уфе с начала года водителям выписали штрафов на 4 млн рублей за неправильную парковку

Парковка около контейнерных площадок мешает уборке мусора, так как спецтранспорт не может подъехать достаточно близко.

С начала года за такие нарушения в Уфе было составлено около трех тысяч постановлений. Общая сумма штрафов превысила четыре миллиона рублей.

Для гражданских лиц сумма штрафа составляет 1-2 тыс. рублей при первом инциденте и 3-4 тыс. рублей при повторном.