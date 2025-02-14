В Уфе с начала года водителям выписали штрафов на 4 млн рублей за неправильную парковку

В Администрации Уфы снова посетовали на то, что водители массово нарушают правила, паркуясь около контейнерных площадок.
Фото опубликовала администрация Уфы
Парковка около контейнерных площадок мешает уборке мусора, так как спецтранспорт не может подъехать достаточно близко.
С начала года за такие нарушения в Уфе было составлено около трех тысяч постановлений. Общая сумма штрафов превысила четыре миллиона рублей.
Для гражданских лиц сумма штрафа составляет 1-2 тыс. рублей при первом инциденте и 3-4 тыс. рублей при повторном.
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