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В Башкортостане конфискованное имущество будут выставлять на продажу

Правительством республики принят порядок распоряжения конфискованным имуществом, явившимся орудием совершения или предметом административного правонарушения и изъятым в доход государства.

Фото: Минземимущества Башкортостана

Фото: Минземимущества Башкортостана

Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества Башкортостана.

 Раньше таким образом продавались конфискованные автомобили, квартиры и другие объекты недвижимости, некоторые контракты.

Теперь же перечень пополнился парфюмерной, косметической продукцией и бытовой химией, продуктами и сельскохозяйственной продукцией, телефонами, компьютерной и бытовой техникой и их комплектующими, печатной и иной полиграфической продукцией, лекарственными препаратами и медицинским оборудованием, мебелью, предметами интерьера и прочей продукцией бытового назначения, а также тарой и упаковкой.

Решение о распоряжении конфискованным будет приниматься комиссией Минземимущества исходя из его назначения и состояния.

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