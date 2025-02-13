В Башкортостане конфискованное имущество будут выставлять на продажу

Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества Башкортостана.

Раньше таким образом продавались конфискованные автомобили, квартиры и другие объекты недвижимости, некоторые контракты.

Теперь же перечень пополнился парфюмерной, косметической продукцией и бытовой химией, продуктами и сельскохозяйственной продукцией, телефонами, компьютерной и бытовой техникой и их комплектующими, печатной и иной полиграфической продукцией, лекарственными препаратами и медицинским оборудованием, мебелью, предметами интерьера и прочей продукцией бытового назначения, а также тарой и упаковкой.

Решение о распоряжении конфискованным будет приниматься комиссией Минземимущества исходя из его назначения и состояния.