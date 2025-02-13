В Уфе и под Уфой проходят массовые проверки водителей

Сплошные проверки проходят в Иглинском районе на 1506 км автодороги М-5 «Урал». Задействованы сотрудники Госавтоинспекции, ФССП и Россельхознадзора.

«Мероприятия направлены на профилактику ДТП и исключение грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе и пресечение пьяного вождения и выявление должников», – говорится в сообщении.

Параллельно Госавтоинспекция Уфы сообщает о том, что на площади Володарского проходят сплошные проверки общественного транспорта и легковых такси, направленных на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений ПДД водителями автобусов и такси, в целях повышения безопасности перевозок пассажиров на городском транспорте.