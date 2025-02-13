В Башкортостане замглавы Управления Россельхознадзора обвиняется в мошенничестве

Следствие считает, что в 2021-2022 годах обвиняемый, будучи еще временно исполняющим обязанности руководителя Управления Россельхознадзора, дал указание директору одного из подведомственных учреждений о заключении договора об оказании услуг по обслуживанию оргтехники со вторым фигурантом, тогда как фактически указанные услуги мужчина не выполнял.

Деньги за якобы оказанные услуги сообщники делили между собой. Всего за это время ими было похищено 735 тыс. рублей.

Теперь они обвиняются в мошенничестве в крупном размере, совершенном с использованием своего служебного положения.

Бывший работник Россельхознадзора вину признал и возместил 500 тыс. рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.