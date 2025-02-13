В Башкортостане строят еще один мост через Белую

«Старому в этом году – 45 лет. Мы давно обещали жителям его реконструкцию.

Даже планировали возвести на период масштабных работ временный понтонный мост, чтобы не создавать неудобств жителям. Но в итоге остановились на другом решении.

Новый двухполосный мост будет дублером существующего. Движение по нему планируем запустить до конца 2026 года. После того как сдадим его, подумаем, как быть со старым.

Мост через Белую имеет большое значение для местных жителей – он связывает Стерлитамак с другими городами и районами. И эту важнейшую транспортную артерию мы обязательно приведем в порядок», – написал глава региона.

Фото на обложке: администрация Стерлитамака