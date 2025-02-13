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В Уфе эвакуировали несколько школ

Утро четверга, 13 февраля, для учащихся нескольких уфимских образовательных учреждений началось с традиционной эвакуации.

Как сообщают местные СМИ, эвакуировали гимназию №1 и школы №103 и №41. Эту информацию подтвердила администрация города.

По классической схеме в школы поступили сообщения об опасных предметах. На место оперативно выехали службы экстренного реагирования, учеников и педагогов вывели на улицу.

Телеграм-канал Shot со ссылкой на очевидцев сообщает о том, что в двух школах эвакуация была организована плохо, началась давка.

Волна ложных «минирований» торговых центров, школ, университетов и административных зданий не прекращается уже несколько лет. Ранее была информация о том, что большинство таких сообщений поступает с территории Украины и других недружественных стран.

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