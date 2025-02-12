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В Башкортостане депутатов-иноагентов будут лишать мандата

Парламент Башкортостана планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о внесении поправок в законы «О Главе Республики Башкортостан» и «О статусе депутата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан».

vk.com/gossobranie

vk.com/gossobranie

Законопроект дополняет перечень оснований для досрочного прекращения полномочий должностных лиц пунктом о приобретении статуса иностранного агента.

То есть в случае принятия поправок приобретение статуса иностранного агента будет основанием для досрочного прекращения полномочий лиц, замещающих должности в органах публичной власти.

«Разработка законопроекта продиктована соображениями национальной безопасности и защиты интересов общества. Должность в органах публичной власти предполагает представление интересов граждан и верность Конституции. В условиях доступа к конфиденциальной информации любая зависимость от иностранного влияния, зарубежных источников финансирования может представлять угрозу суверенитету. Это также вопрос доверия избирателей к государственным институтам», – заявил спикер парламента Константин Толкачев.

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