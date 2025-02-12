На лучшей вакансии февраля в Уфе предлагают от 129 тыс. рублей в месяц

Сервис SuperJob проанализировал 80 тыс. вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения по состоянию на начало февраля 2025 года.
Топ вакансий февраля в Уфе выглядит следующим образом:
1. Руководитель группы активных продаж в МТС. Предлагаемая зарплата – от 129 тыс. рублей в месяц.
2. Водитель категории Е в «Техпрогресс» (обслуживание и аренда спецтехники). Предлагаемая зарплата – 100-160 тыс. рублей в месяц.
3. Водитель погрузчика в «Пятерочку». Предлагаемая зарплата – 100-130 тыс. рублей в месяц.
4. Врач-невролог в «КТЕ Уфа». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.
5. Инженер-геолог в ЭПЦ «Трубопроводсервис». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.
Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 200 тыс. рублей в месяц (венеролог); в Казани – 150-200 тыс. рублей в месяц (водитель-экспедитор категории Е); в Москве – от 600 тыс. рублей в месяц (гинеколог-репродуктолог).
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