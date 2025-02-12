На лучшей вакансии февраля в Уфе предлагают от 129 тыс. рублей в месяц

Топ вакансий февраля в Уфе выглядит следующим образом:

1. Руководитель группы активных продаж в МТС. Предлагаемая зарплата – от 129 тыс. рублей в месяц.

2. Водитель категории Е в «Техпрогресс» (обслуживание и аренда спецтехники). Предлагаемая зарплата – 100-160 тыс. рублей в месяц.

3. Водитель погрузчика в «Пятерочку». Предлагаемая зарплата – 100-130 тыс. рублей в месяц.

4. Врач-невролог в «КТЕ Уфа». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

5. Инженер-геолог в ЭПЦ «Трубопроводсервис». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 200 тыс. рублей в месяц (венеролог); в Казани – 150-200 тыс. рублей в месяц (водитель-экспедитор категории Е); в Москве – от 600 тыс. рублей в месяц (гинеколог-репродуктолог).