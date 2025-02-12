В Башкортостане объем экспорта за год вырос на 2,2%

Одной из ключевых задач в развитии малого и среднего бизнеса Радий Хабиров назвал помощь предприятиям в выходе на мировые рынки. Несмотря на все санкции и трудности, за минувший год объем экспорта в Башкортостане вырос на 2,2%.

В этом он отметил несколько направлений работы.

– «Мы регулярно выезжаем в другие страны, выстраиваем инфраструктуру для деловых отношений. В сложившихся экономических условиях ищем новых надежных партнеров».

– «В шести государствах, взаимодействие с которыми наиболее активно, при Торгпредствах России есть наши представители – это Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Китай, Турция и ОАЭ. Их задача – на месте помогать нашим предприятиям в их работе».

– «Для предпринимателей республики мы регулярно организуем бизнес-миссии в другие страны. Это позволяет им налаживать контакты для дальнейшего ведения бизнеса».

– «В регионе успешно работает Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан. Только в 2024 году за услугами в Центр обратились 1 059 наших предпринимателей. 110 субъектов МСП благодаря этой поддержке вышли на внешний рынок. География экспорта насчитывает 41 страну».

В 2024 году 1291 предприятие Башкортостана экспортировало несырьевые и неэнергетические товары – это на 26% больше, чем было годом ранее.