В Башкортостане изменятся правила выдачи кредитов

Законопроект подразумевает, что банки и микрофинансовые организации будут задерживать выдачу денег при оформлении кредитов.

Если сумма составляет от 50 тыс. до 200 тыс. рублей, то деньги вы сможете поучить только через четыре часа после одобрения.

Если сумма превышает 200 тыс. рублей – период охлаждения составит 48 часов.

Власти считают, что это позволит сократить количество случаев, когда люди оформляют кредиты и переводят все деньги мошенникам.

Новые требования не коснутся кредитов с поручителями, залоговых кредитов на авто в случае перевода средств автодилерам, рефинансирования без увеличения размера кредита, а также кредитов, оформленных через уполномоченное лицо. Исключение сделано и для кредитов на оплату товаров и услуг, если деньги переводятся напрямую продавцу (кроме покупок в интернете).

Кроме того, банки и МФО должны будут проверять по базе все обращения заемщика за кредитами, одобрения заявок, отказы и заключенные договоры. Эти сведения должны храниться не менее пяти лет.

Новые правила вступят в силу с первого сентября 2025 года.