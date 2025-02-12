В Уфе обновят ФОК в Инорсе

Сегодня, 12 февраля, мэр сообщил о том, что жители проголосовали за ФОК.

«С небольшим перевесом победил ФОК. Проект готов, в ближайшее время приступим к его реализации», – подписал Мавлиев эти фото в соцсетях.

В физкультурно-оздоровительном комплексе на Ферина, 4/1 располагается детско-юношеская спортивная школа №31. В ней обучают футболу, теннису и греко-римской борьбе, также преподают настольный теннис для людей с ограничениями по здоровью.