Башкортостан остался на 38 месте в рейтинге регионов РФ по доступности бензина

Выяснилось, что больше всего бензина в декабре могли купить жители столичных регионов и регионов Крайнего Севера.

Лидерами рейтинга стали Москва, Ямало-Ненецкий АО и Чукотский, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тыс. литров бензина марки АИ-92 в месяц, при среднероссийском уровне 1335 литров.

Разброс цен на бензин между регионами в июне составлял почти 20 рублей. Меньше 800 литров бензина марки АИ-92 в месяц могли купить жители девяти регионов. При этом низкая доступность бензина в большинстве субъектов РФ из нижней части рейтинга объясняется не столько ценами на бензин, сколько низкими зарплатами.

Жители Башкортостана при средней цене АИ-92 54,09 рубля за литр могли позволить себе купить до 1046 литров бензина этой марки в месяц – 38 строчка рейтинга.