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В Башкортостане резко выросла заболеваемость ОРВИ

Роспотребнадзор Башкортостана отчитался о ситуации с распространением ОРВИ и гриппа на территории региона по состоянию на 11 февраля 2025 года.

Согласно отчету, за последнюю неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 13%.

В количественном выражении это более 23 тыс. случаев, причем половина из них приходится на детей в возрасте до 14 лет.

В республике полностью закрыты на карантин четыре детских сада, а также частично приостановлена деятельность 27 классов в 17 школах и семи групп в семи детских садах.

Доля вирусов гриппа среди других респираторных вирусов продолжает расти и достигла 50% от общего числа случаев.

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