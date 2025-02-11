В Башкортостане резко выросла заболеваемость ОРВИ

Согласно отчету, за последнюю неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 13%.

В количественном выражении это более 23 тыс. случаев, причем половина из них приходится на детей в возрасте до 14 лет.

В республике полностью закрыты на карантин четыре детских сада, а также частично приостановлена деятельность 27 классов в 17 школах и семи групп в семи детских садах.

Доля вирусов гриппа среди других респираторных вирусов продолжает расти и достигла 50% от общего числа случаев.