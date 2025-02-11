В Уфе до июня будут перекрывать несколько улиц

Анонсированы перекрытия:

– с 13 по 16 февраля – вся проезжая часть на перекрестке улиц Дагестанская и Исследователей;

– с 16 февраля по 19 марта – две полосы дороги с четной стороны от дома Дагестанская, 16 до съезда на улицу Рашита Нигмати;

– с 19 марта по девятое апреля – две полосы дороги с четной стороны от съезда на Рашита Нигмати до дома Дагестанская, 12;

– с девятого апреля по 27 мая – две полосы дороги с четной стороны от дома Дагестанская, 12 до перекрестка с улицей Мечтателей;

– с 27 мая по 10 июня полностью закроют перекресток Дагестанская – Мечтателей и съезд на Мечтателей.

Ограничения связаны со строительством трубопровода в рамках масштабного проекта по модернизации водоснабжения и канализации южной части города.