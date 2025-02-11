Уфимец пойдет под суд за кражу миллиона рублей

Следствие считает, что мужчина, являясь менеджером в организации по продаже автозапчастей и оказанию услуг автосервиса, вносил ложные сведения в бухгалтерскую программу о реализации товара по заниженной стоимости.

Таким образом он похитил из кассы компании более миллиона рублей, которые потратил по своему усмотрению.

Теперь мужчина обвиняется по части четвертой статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере).

Обвиняемый вину не признает. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.