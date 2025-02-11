В Башкортостане глава медсанчасти провернула махинацию на 21 млн рублей

В ходе проверки выяснилось, что начальница организации предоставляла недостоверные сведения о выполнении государственных заданий.

Она вписывала в отчеты приемы пациентов и медицинские процедуры, которые фактически не проводились. От эффективной работы медицинского учреждения зависели премии, выплачиваемые руководителю организации.

Необоснованно завышенная стоимость выполнения государственных заданий составила не менее 21 млн рублей.

По результатам рассмотрения материалов прокуратуры возбуждено уголовное дело по части третьей 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ход и результаты расследования на контроле прокуратуры.