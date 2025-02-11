Парламент Башкортостана заинтересовался необоснованным ростом цен

«Депутаты совместно с экспертами проанализируют ситуацию на продовольственном рынке, оценят динамику и тенденции.

Временами происходят скачки цен на те или иные товары, существенно опережающие инфляцию, и мы внимательно за этим наблюдаем. Так было, например, с ценами на куриные яйца и сливочное масло.

Отдельные виды сельхозпродукции дорожали в связи с неурожаем. Например, по итогам прошлого года картофель подорожал более чем в полтора раза, овощи – на 21%, притом что весь сегмент продовольственной розницы поднялся в цене на 10,3%.

Но не всегда такую динамику можно объяснить объективными причинами. Иногда имеет место спекулятивное повышение цен. Одна из задач рабочей группы – выявлять факты необоснованного роста цен и вырабатывать меры по стабилизации ситуации», – сообщил Толкачев.