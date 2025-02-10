В Уфе вандалы громят светильники в подземных переходах

Бригада «Уфагорсвета» заменила испорченные вандалами осветительные приборы в переходах у остановок «Спортивная», «Универмаг Уфа», «Горсовет», «Аграрный университет».

«Призываем вас быть благоразумнее и бережнее относиться к общественному имуществу! Давайте вместе создавать безопасную и комфортную среду для всех жителей нашего города. Позаботимся о том, что принадлежит нам всем», – говорится в обращении управления.

Ранее мы писали о том, что вандалы причинили ущерб уфимскому парку «Волна» и разгромили несколько остановок.