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В Уфе вандалы громят светильники в подземных переходах

МБУ «Уфагорсвет» обратилось к жителям в связи с очередными проявлениями вандализма в городе.

Фото: МБУ «Уфагорсвет»

Фото: МБУ «Уфагорсвет»

Бригада «Уфагорсвета» заменила испорченные вандалами осветительные приборы в переходах у остановок «Спортивная», «Универмаг Уфа», «Горсовет», «Аграрный университет».

«Призываем вас быть благоразумнее и бережнее относиться к общественному имуществу! Давайте вместе создавать безопасную и комфортную среду для всех жителей нашего города. Позаботимся о том, что принадлежит нам всем», – говорится в обращении управления.

Ранее мы писали о том, что вандалы причинили ущерб уфимскому парку «Волна» и разгромили несколько остановок.

Фото: МБУ «Уфагорсвет»

Фото: МБУ «Уфагорсвет»

Фото: МБУ «Уфагорсвет»

Фото: МБУ «Уфагорсвет»

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