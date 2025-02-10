В Башкортостане началась подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Об этом сегодня, 10 февраля, сообщила министр ЖКХ Ирина Голованова.

Планы масштабные: благоустройство памятников, мемориалов, мемориальных досок и обелисков.

«В ближайшее время ждем от муниципалитетов информацию о том, сколько и какие памятники нуждаются в капитальном или текущем ремонте. Как только позволит погода, во всех городах и районах приступят к благоустройству.

До конца апреля на территории республики должны быть приведены в порядок все памятники и мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, участникам боевых действий и защитникам родины», – написала Голованова в соцсетях.