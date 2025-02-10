18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане началась подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Девятого мая 2025 года в России празднуют 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Башкортостан уже приступает к подготовительным работам.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Фото опубликовал Радий Хабиров

Об этом сегодня, 10 февраля, сообщила министр ЖКХ Ирина Голованова.

Планы масштабные: благоустройство памятников, мемориалов, мемориальных досок и обелисков.

«В ближайшее время ждем от муниципалитетов информацию о том, сколько и какие памятники нуждаются в капитальном или текущем ремонте. Как только позволит погода, во всех городах и районах приступят к благоустройству.

До конца апреля на территории республики должны быть приведены в порядок все памятники и мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, участникам боевых действий и защитникам родины», – написала Голованова в соцсетях.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: