Еще в двух районах Башкортостана изменятся границы

Депутаты Госсобрания планируют рассмотреть законопроекты об изменении границ муниципальных образований в двух районах республики – Дюртюлинском и Татышлинском.
В Дюртюлинском районе уточняются границы сельсоветов Ангасяковский, Такарликовский, Учпилинский и города Дюртюли.
В Татышлинском районе корректировка границ затронет сельские поселения Верхнетатышлинский, Кальтяевский, Новотатышлинский и Буль-Кайпановский сельсоветы и устранит пересечение с границами села Верхние Татышлы.
Как сообщает председатель Госсобрания Константин Толкачев, это связано с несоответствием утвержденных документами границ фактическому положению дел, которое «ведет к путанице в документах, создает помехи в административной работе и хозяйственной деятельности».
Такие нестыковки тормозят реализацию проектов и создают проблемы в землепользовании, в том числе затрудняется выделение земли для индивидуального жилищного строительства.
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