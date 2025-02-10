Еще в двух районах Башкортостана изменятся границы

В Дюртюлинском районе уточняются границы сельсоветов Ангасяковский, Такарликовский, Учпилинский и города Дюртюли.

В Татышлинском районе корректировка границ затронет сельские поселения Верхнетатышлинский, Кальтяевский, Новотатышлинский и Буль-Кайпановский сельсоветы и устранит пересечение с границами села Верхние Татышлы.

Как сообщает председатель Госсобрания Константин Толкачев, это связано с несоответствием утвержденных документами границ фактическому положению дел, которое «ведет к путанице в документах, создает помехи в административной работе и хозяйственной деятельности».

Такие нестыковки тормозят реализацию проектов и создают проблемы в землепользовании, в том числе затрудняется выделение земли для индивидуального жилищного строительства.