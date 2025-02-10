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Молодой уфимец получил 15 лет тюрьмы за создание нарколаборатории

Верховный суд республики Башкортостан вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Уфы.

В сентябре-ноябре 2023 года мужчина совместно со своим приятелем организовали нарколабораторию в гараже в Чишминском районе, где изготовили более шести кг мефедрона.

Весь процесс, от закупа и забора из закладок прекурсоров и необходимого оборудования, заканчивая непосредственным изготовлением наркотических средств контролировался через интернет третьим лицом, которое пока не установлено.

В ходе обыска были обнаружены канистры с жидкостью, содержащей более трех кг наркотического вещества, и необходимые для изготовления наркотиков реагенты, специальное оборудование.

Вину по предъявленному обвинению мужчина признал частично. Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью пятой 228.1 УК РФ. Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15,5 года с отбыванием в колонии строго режима.

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