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Уфимская «Капсула времени» обрела завершенный облик

Торжественная церемония закладки «Капсулы времени» состоялась в прошлом году в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея города.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Капсулу с памятными предметами и посланием потомкам поместили под землю, а ее уменьшенную копию и тумбу установили сверху.

Как сообщает администрация Уфы, теперь «Капсула времени» получила свой завершенный облик: сварщики и слесари ОДК-УМПО по специальным эскизам Комитета по делам молодежи Уфы создали уникальную табличку, которая теперь украшает фасад основной тумбы объекта.

На ней появилась памятная гравировка с напоминанием: «Вскрыть в 2074 году в день празднования 500-летия города Уфы».

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