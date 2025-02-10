Уфимская «Капсула времени» обрела завершенный облик

Капсулу с памятными предметами и посланием потомкам поместили под землю, а ее уменьшенную копию и тумбу установили сверху.

Как сообщает администрация Уфы, теперь «Капсула времени» получила свой завершенный облик: сварщики и слесари ОДК-УМПО по специальным эскизам Комитета по делам молодежи Уфы создали уникальную табличку, которая теперь украшает фасад основной тумбы объекта.

На ней появилась памятная гравировка с напоминанием: «Вскрыть в 2074 году в день празднования 500-летия города Уфы».