В Уфе за выходные задержали 29 пьяных водителей

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 96 ДТП, пострадали девять человек.

Пресечено 584 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (99), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (43) и не уступавшие дорогу пешеходам (43).

Кроме того, оштрафовали 27 пешеходов-нарушителей.

Задержали 29 водителей в состоянии опьянения, еще 15 отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, остановили девятерых севших за руль без прав.