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В Уфе за выходные задержали 29 пьяных водителей

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах восьмого и девятого февраля.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 96 ДТП, пострадали девять человек.

Пресечено 584 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (99), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (43) и не уступавшие дорогу пешеходам (43).

Кроме того, оштрафовали 27 пешеходов-нарушителей.

Задержали 29 водителей в состоянии опьянения, еще 15 отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, остановили девятерых севших за руль без прав.

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