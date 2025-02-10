В Уфе за выходные задержали 29 пьяных водителей

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах восьмого и девятого февраля.
Фото: Госавтоинспекция Уфы
Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 96 ДТП, пострадали девять человек.
Пресечено 584 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (99), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (43) и не уступавшие дорогу пешеходам (43).
Кроме того, оштрафовали 27 пешеходов-нарушителей.
Задержали 29 водителей в состоянии опьянения, еще 15 отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, остановили девятерых севших за руль без прав.
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