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В Уфе отключат воду в четырех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 10 по 16 февраля 2025 года.

10 февраля

Калининский район, холодная вода, до 17.00:

Богдана Хмельницкого – 49/1, 55/1.

Вологодская – 32, 32/1, 34, 38.

Черниковская – 79/3.

10-11 февраля

Кировский район, холодная и горячая вода, до 9.00 11 февраля:

Менделеева – 116, 116/1, 118.

Бакалинская – 4.

11 февраля

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 20.00:

Нефтяников – 1, 2, 3, 4, 4б, 5, 7.

11-12 февраля

Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 11 февраля до 9.00 12 февраля:

Комсомольская – 106, 106/3, 112.

Тихорецкая – 36.

Малая Тихорецкая – 7, 7/1.

50 лет СССР – 30, 30/1, 30/2, 30/5.

12 февраля

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 24.00:

Плеханова – 1, 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11/1, 13.

Ушакова – 62.

Елецкая – 12, 14, 16, 18, 20, 29, 31.

Розы Люксембург – 26, 26а.

13 февраля

Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:

Маршала Жукова – 18, 18а, 20, 20а.

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