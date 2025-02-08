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В Башкортостане растет заболеваемость ОРВИ

Роспотребнадзор Башкортостана отчитался о ситуации с распространением ОРВИ и гриппа на территории региона по итогам первой недели февраля 2025 года.

Согласно отчету, за последнюю неделю в республике заболеваемость респираторными инфекциями увеличилась на 3,6%.

Доля вирусов гриппа среди прочих респираторных вирусов продолжает расти и достигла 45%.

Ведомство напоминает о том, что иск заражения респираторными инфекциями помогут меры профилактики:

– использование масок в общественных местах;

– мытье рук с мылом;

– избегание контакта с больными людьми;

– проветривание помещений.

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