В Уфе 7-8 февраля пройдут массовые проверки водителей

Сегодня, седьмого февраля, Госавтоинспекция Уфы предупредила о начале проведения профилактических мероприятий в городе.
Фото: Госавтоинспекция Уфы
Традиционные рейды пройдут сегодня и завтра и будут направлены на «предупреждение нарушений правил дорожного движения, пресечение управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения, перевозку детей и пассажиров с нарушением требований законодательства».
Места расстановки усиленных патрулей не уточняются.
За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 38 ДТП, в одном из них пострадал человек.
Задержаны семь водителей в нетрезвом состоянии, еще четверо отказались от прохождения медицинского освидетельствования, оштрафовали 32 пешехода-нарушителя.
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