В Уфе 7-8 февраля пройдут массовые проверки водителей

Традиционные рейды пройдут сегодня и завтра и будут направлены на «предупреждение нарушений правил дорожного движения, пресечение управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения, перевозку детей и пассажиров с нарушением требований законодательства».

Места расстановки усиленных патрулей не уточняются.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 38 ДТП, в одном из них пострадал человек.

Задержаны семь водителей в нетрезвом состоянии, еще четверо отказались от прохождения медицинского освидетельствования, оштрафовали 32 пешехода-нарушителя.