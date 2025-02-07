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Радий Хабиров провел встречу с Александром Лукашенко

Сегодня, седьмого февраля, глава Башкортостана Радий Хабиров находится в столице Беларуси с рабочим визитом.

«Только что закончилась встреча с президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко. Очень хорошо и очень предметно поговорили. Будем развивать башкирско-белорусские отношения», – сказал Радий Хабиров, снимая видео в минском Дворце Независимости.

Ранее Андрей Назаров, комментируя поездку делегации Башкортостана в Беларусь, рассказал о том, что республика экспортирует в эту страну химическую, машиностроительную продукцию, метизы, древесину, продукты, текстиль. 15 предприятий в Башкортостане созданы при участии белорусского капитала.

Во время этой командировки запланированы и другие значимые встречи с руководством страны.

Фото на обложке опубликовал Радий Хабиров

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