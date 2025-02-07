В Башкортостане продолжается рост цен на овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: лук (4,65%), огурцы (4,5%), капуста (2,44%), картофель (2,13%).

Также поднялись цены на макароны (2%), сливочное масло и гречку (по 1,94%), бананы (1,91%) и яблоки (1,54%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели помидоры (0,97%), мясные детские консервы (0,61%) и сахар (0,38%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.