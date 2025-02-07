Радий Хабиров улетел в Беларусь

Об этом он сообщил в соцсетях, опубликовав это фото. Известно, что вместе с ним в составе делегации и глава правительства Андрей Назаров.

«Всегда говорю, что это главный наш внешнеэкономический партнер. У нас многое получается. Растет взаимный товарооборот, укрепляются кооперационные промышленные связи, развиваются компетенции в области промышленности, в том числе легкой, сельского хозяйства.

Но все наши действия имеют смысл только тогда, когда контакты регулярны, когда мы обсуждаем новые проекты. Именно поэтому мы приехали сюда в очередной раз.

У нас насыщенная программа. Завтра запланирована встреча с руководством Республики Беларусь. Актуализируем нашу дорожную карту, посмотрим ряд производств. Обязательно будем обсуждать совместные проекты в сфере культуры, туризма», – написал глава региона.