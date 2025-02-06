18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Уфимец лишился иномарки, повторно сев за руль пьяным

Калининским районным судом Уфы рассмотрено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины.

Фото: gaadiwaadi.com

Фото: gaadiwaadi.com

Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Renault Sandero, водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Подсудимый вину признал, получил условный срок и был лишен прав на два года. Автомобиль конфискован в доход государства.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: