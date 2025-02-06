Уфимец лишился иномарки, повторно сев за руль пьяным

Калининским районным судом Уфы рассмотрено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины.
Фото: gaadiwaadi.com
Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Renault Sandero, водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.
Мужчину признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Подсудимый вину признал, получил условный срок и был лишен прав на два года. Автомобиль конфискован в доход государства.
Комментарии (0)