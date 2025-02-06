В Уфе в 2025 году начнут реконструкцию трамвайных линий

Сегодня, шестого февраля, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев на пресс-конференции сообщил о том, что реконструкция трамвайных сетей в южной части города начнется уже в этом году.

По словам мэра, из республиканского бюджета на эти цели выделят два млрд рублей. К сентябрю в Уфу привезут новые партии трамваев из Москвы – их сразу выведут на линию.

Ранее речь шла о том, что весь процесс реконструкции завершится в 2027 году. В южной части города отремонтируют более 8,1 тыс. погонных метров путей. Также известно, что трамваи снова пустят по проспекту Октября.

«То, что происходит с трамвайными путями в Уфе, терпеть больше невозможно. Они доставляют проблемы и автомобилистам, и пешеходам. Поэтому модернизация трамвайной сети – один из наших приоритетов», – писал в прошлом году глава региона Радий Хабиров.