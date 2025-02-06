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В Уфе проходят сплошные проверки транспорта

Сегодня, шестого февраля, Госавтоинспекция Уфы предупредила о том, что проводит профилактические мероприятия на дорогах.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Проверяют весь пассажирский транспорт, места расстановки постов не уточняются.

Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров.

Рейды направлены на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов.

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