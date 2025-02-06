В Башкортостане директор школы получила условный срок за взятки

В суде установлено, что подсудимая, будучи директором образовательной организации, в 2022-2023 годах начисляла сотрудникам школы-интерната премии.

В дальнейшем она требовала возвращать ей часть полученных выплат. Таким образом получила от сотрудников более 300 тыс. рублей.

Женщина вину не признала. Суд счел ее виновной в получении взяток и мелком взяточничестве и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.