Уфимский аэропорт признан лучшим в своей категории

Уфимская авиагавань победила в номинации «Лучший аэропорт с пассажиропотоком от 2 до 6 миллионов человек в год».

Об этом в соцсетях сообщил глава региона Радий Хабиров.

«Аэропорт Уфы уже несколько лет остается лидером в нашей стране. Здесь продолжается активная модернизация инфраструктуры. Увеличилась площадь аэровокзала – до 55 тысяч квадратных метров, выросла пропускная способность – теперь она превышает 2 300 человек в час.

Парковки и въезды на привокзальную площадь стали шире, скоро здесь появится новая гостиница. Есть и другие планы – все, чтобы повысить комфорт пассажиров и сотрудников аэропорта», – написал он.