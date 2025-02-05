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В Башкортостане компания незаконно добыла ПГС на 15 млн рублей

Природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку исполнения ООО «Трансгидромеханизация» законодательства о недропользовании.

В ходе проверки выяснилось, что организация вышла за пределы границ лицензионного участка Вотикеевского месторождения и незаконно выкопала более 28 тыс. кубометров песчано-гравийной смеси. Ущерб окружающей среде превысил 15 млн рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

В результате было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 255 УК РФ (нарушение правил охраны и использования недр при эксплуатации горнодобывающего предприятия, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба).

Расследование уголовного дела и возмещение ущерба находятся на контроле надзорного ведомства.

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