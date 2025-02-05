Арочный мост в Уфе готов на 50%

На сегодняшний день строительная готовность объекта оценивается в 50% – об этом сообщил заместитель начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Евгений Кулешов на выездном мероприятии для СМИ.

Мост через Белую в створе улицы Воровского 1956 года постройки относят к уникальным и сложным объектам. В мэрии обещают, что его архитектурный облик не изменится.

Арочные металлоконструкции уже изготовлены. К монтажу приступят после устройства 9-10 пролетов. На сегодняшний день из 4000 тонн основных металлоконструкций пролетного строения моста смонтировано порядка 3000 тонн. Они поставлялись российскими заводами: на пойменную часть из Курганской области, на арочную часть – из Тюмени.

Как ожидается, движение по обновленному мосту запустят в сентябре 2025 года.