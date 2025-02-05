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В Госреестр национального наследия включат 36 объектов Башкортостана

Республиканский парламент рассмотрит в первом чтении внесенный главой Башкортостана проект закона «О Государственном реестре национального наследия».

Фото опубликовал Радий Хабиров

Фото опубликовал Радий Хабиров

В Государственный реестр национального наследия планируют включить 36 уникальных объектов – это памятники природы, объекты духовного, культурного, исторического наследия, в том числе нематериальные.

К последним относятся сам башкирский язык, башкирское народное музыкальное, музыкально-поэтическое творчество, традиционные обрядовые праздники, в том числе обряд башкирской свадьбы и праздник встречи весны. В реестр войдут также знаменитые башкирские мед, курай и кумыс.

Закон усилит их охранный статус и будет способствовать их популяризации.

Законопроект рассмотрят до конца февраля. Предусмотрят и механизм пополнения реестра, предложения о включении в него новых объектов будет рассматривать специальная межведомственная комиссия, состав которой утвердит правительство республики.

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