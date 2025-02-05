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Мэрия показала, как выглядит изнутри реставрируемая мечеть «Хакимия»

Напротив «Арт-Квадрата» развернулось полноценное общественное пространства: сначала отремонтировали площадку, а теперь приводят в порядок и мечеть.

Фотографии сегодня, пятого февраля, в соцсетях опубликовал глава администрации города Ратмир Мавлиев.

«Мечеть "Хакимия" в процессе обновления. Ремонтно-реставрационные работы одного из знаковых объектов нашего города завершаются», – написал мэр.

Как мы писали ранее, сквер, расположенный на территории возле мечети, получил название «Семейный», его создание приурочили к юбилею города.

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