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В мэрии Уфы рассказали, как изменится улица Театральная

Представители администрации Уфы во главе с мэром Ратмиром Мавлиевым выехали на улицу Театральную, чтобы на месте обсудить ее будущее благоустройство.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Работы на улице начнутся в 2025 году – об этом в соцсетях сообщил Ратмир Мавлиев.

«Продолжаем приводить в порядок гостевые улицы, туристический центр нашего города.

Сегодня на месте обсудили концепцию и планы. Территория протяженностью около 300 метров будет преимущественно пешеходной, связанной с театральным искусством.

Появятся тематические зоны отдыха, МАФы и площадки, комплексное озеленение, объекты торговли. В ближайшее время приступим к конкурсным процедурам, определим подрядную организацию. Полностью работы завершим в 2026 году», – написал Мавлиев, поблагодарив Радия Хабирова за поддержку.

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