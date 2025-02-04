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Стало известно, во сколько Уфе обходится переработка 1 кубометра снега

На сайте администрации Уфы опубликовано постановление за подписью мэра Ратмира Мавлиева об установлении тарифа на услугу по приему и переработке снега.

Фото: мэрия Уфы

Фото: мэрия Уфы

Постановлением тариф на услугу по приему и переработке снега, оказываемую Муниципальным бюджетным учреждением «Служба по благоустройству Советского района» утвержден в размере 200,18 рублей за один кубический метр (без НДС).

Такой тариф будет действовать до конца 2025 года. Контроль за исполнением постановления возложен на главу администрации Советского района.

В прошлом году в Уфе заработала вторая снегоплавильная установка на Сагита Агиша, в нее вывозят снег с территории трех районов Уфы. Общая мощность двух снегоплавилок достигает трех тыс. кубометров снега в сутки.

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