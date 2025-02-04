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Житель Башкортостана получил условный срок за работу на мошенников

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор в отношении 23-летнего жителя Архангельского района.

Мужчина нанялся работать курьером на мошенников. Работали по стандартной схеме: в августе 2024 года неустановленное лицо, представившись следователем, сообщило 79-летней женщине о ДТП с участием ее племянницы и необходимости передать денежное вознаграждение в размере 800 тыс. рублей за прекращение дальнейшего разбирательства.

Обвиняемый приехал к пенсионерке, забрал у нее деньги и передал их организаторам. На суде мужчина признал вину в совершении преступления, частично возместил ущерб в размере 400 тыс. рублей.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком на тот же период со штрафом в размере 70 тыс. рублей, а также взыскал оставшуюся сумму ущерба.

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