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В Уфе продлили ограничение движения на Шакшинском мосту

Движение по всем полосам реконструируемого Шакшинского моста открыли в конце декабря прошлого года. Капитальный ремонт стартовал еще весной 2023 года и завершился раньше, чем планировалось.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Администрация Уфы сообщает о том, что частичные ограничения движения транспорта на мосту продлены до 28 февраля.

Крайние правые полосы в обоих направлениях будут перекрываться:

– с 9.00 до 17.00;

– с 20.00 до 6.00.

Ограничение связано с работами по устройству инженерных коммуникаций.

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