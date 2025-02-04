В Уфе продлили ограничение движения на Шакшинском мосту

Движение по всем полосам реконструируемого Шакшинского моста открыли в конце декабря прошлого года. Капитальный ремонт стартовал еще весной 2023 года и завершился раньше, чем планировалось.
Фото опубликовал Ратмир Мавлиев
Администрация Уфы сообщает о том, что частичные ограничения движения транспорта на мосту продлены до 28 февраля.
Крайние правые полосы в обоих направлениях будут перекрываться:
– с 9.00 до 17.00;
– с 20.00 до 6.00.
Ограничение связано с работами по устройству инженерных коммуникаций.
Комментарии (0)