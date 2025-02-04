В Башкортостане принят новый закон для привлечения инвесторов

Документ защищает интересы инвесторов, вводя новые формы финансового участия государства в проектах государственно-частного партнерства.

Закон дополнен новой статьей, в соответствии с которой публичный партнер, то есть республика, может осуществлять одну или сразу несколько форм финансового участия в проекте ГЧП.

Это финансирование части (до 80%) расходов на этапе создания объекта соглашения (капитальный грант); части расходов на этапе его эксплуатации, включая часть расходов на техобслуживание объекта (плата публичного партнера); возмещение недополученных частным инвестором доходов от эксплуатации объекта для обеспечения ему минимального гарантированного дохода.

«Механизм капитальных грантов, платы публичного партнера и гарантия минимального дохода частного партнера станут веским аргументом в пользу инвестирования в республику. Это сигнал бизнесу: республика ведет конструктивный диалог и строит обоюдовыгодные отношения», – пояснил спикер парламента Константин Толкачев.