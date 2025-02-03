В Башкортостане за неделю при пожарах погибли 6 человек

Всего с начала года в Башкортостане произошло 397 пожаров. Несмотря на общее снижение количества погибших по сравнению с прошлым годом (21 против 38), цифры статистики тревожные – только за последнюю неделю погибли шесть человек, из них трое – за три последних дня.

Пожары с погибшими произошли в Иглинском, Туймазинском и Стерлибашевском районах республики.

«Что важно, в домах погибших не были установлены пожарные извещатели, которые могли бы вовремя оповестить и разбудить, тем более в ночное время. В одном случае пожар произошел пол пятого утра, в другом – мужчина уснул вечером, оставив разогреваться еду на плите», – говорится в сообщении МЧС.