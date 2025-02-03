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В Башкортостане приняли закон о рейдах на особо охраняемых территориях

Парламент Башкортостана одобрил поправки в республиканский закон об особо охраняемых природных территориях.

Изменения касаются системы госконтроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий: поправками установлена возможность осуществления постоянных рейдов.

«Это важно, поскольку многие заповедные территории обширны и труднодоступны. Чтобы их контролировать, требуется время и зачастую многодневное присутствие.

Ранее проведение длительных проверок законодательством не было предусмотрено. Эксперты же настаивали на том, что для охраны заповедников, заказников и национальных парков нужен регулярный надзор.

С принятием закона инспекторы смогут в любое время отправляться в рейды, чтобы следить за порядком, предупреждать, выявлять и пресекать нарушения природоохранного режима. Они получают возможность беспрепятственно проверять документы и транспортные средства. У инспекторов будет больше полномочий, значит экологический контроль в республике станет эффективнее», – объяснил спикер парламента Константин Толкачев.

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