В Уфе за выходные произошло 71 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 71 ДТП, пострадавших нет.

Пресечено 719 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (130), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (44) и не уступавшие дорогу пешеходам (44).

Кроме того, оштрафовали 50 пешеходов-нарушителей.

Задержали 19 водителей в состоянии опьянения, еще 15 отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, остановили 12 севших за руль без прав.