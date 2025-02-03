В Уфе за выходные произошло 71 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах первого и второго февраля.
Фото: Госавтоинспекция Уфы
Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 71 ДТП, пострадавших нет.
Пресечено 719 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (130), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (44) и не уступавшие дорогу пешеходам (44).
Кроме того, оштрафовали 50 пешеходов-нарушителей.
Задержали 19 водителей в состоянии опьянения, еще 15 отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, остановили 12 севших за руль без прав.
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